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Прем'єрка Естонії намагалася переконати Орбана у важливості підтримки України

Четвер, 7 грудня 2023, 09:15

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас провела телефонну розмову з главою уряду Угорщини Віктором Орбаном, під час якої, зокрема, обговорювали питання України.

Про це Каллас написала у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови вона обговорила з Орбаном спільні безпекові питання, включаючи безпеку кордонів ЄС.

"Перед самітом Європейської ради я наголосила на важливості нашої подальшої довгострокової підтримки України. Розширення ЄС – це також наша оборона і безпекова політика", – зазначила естонська прем'єрка.

Угорщина, як відомо, системно блокує ухвалення на зустрічі лідерів Євросоюзу будь-яких пов'язаних з Україною рішень – від початку переговорів до схвалення 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги.

Президент Франції Емманюель Макрон запросив 7 грудня угорського прем’єра для пошуку компромісу щодо початку переговорів з Україною про її вступ до ЄС. 

За даними ЗМІ, через опозицію Будапешта держави Євросоюзу досі не дійшли згоди щодо формулювання підсумкового рішення саміту ЄС.

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Естонія Орбан