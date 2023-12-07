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В Грузии заявили, что имеют поддержку Венгрии на пути в ЕС и не привязаны к Украине

Четверг, 7 декабря 2023, 12:40

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что "абсолютно искусственно" связывать вопрос европейской интеграции Грузии в ЕС с переговорами, которые будут проходить в Евросоюзе вокруг Украины и возможного венгерского вето.

Заявление Кобахидзе цитирует "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, Грузия получила "очень твердое обещание", что Венгрия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата.

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"Эта поддержка со стороны Венгрии очень важна для нас. Мы уверены, что 14-15 декабря будет принято положительное решение в пользу Грузии.

Позиция Венгрии заключается в том, что это единственное безальтернативное решение, которое должно быть принято в пользу Грузии на заседании Европейского совета, и Венгрия будет очень решительно его поддерживать", – сказал Кобахидзе.

Он добавил, что, конечно, "будут переговоры между ЕС и Венгрией", имея в виду, очевидно, намерения Будапешта заблокировать начало переговоров о вступлении с Украиной. Но, по словам Кобахидзе, Грузия не может вмешиваться в это, потому что "это вопрос Евросоюза и Венгрии".

"Естественно, эти переговоры не должны иметь никакого влияния на вопрос Грузии. Тем более, что напрямую связывать в этом направлении Грузию, Украину, Молдову неправильно.

Помните, в прошлом году Украина и Молдова получили статус кандидата, но это не стало основанием для получения статуса Грузией, хотя Грузия значительно опережала обе эти страны, как в прошлом году, так и в этом. Поэтому абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами, которые будут вестись вокруг вопроса Украины", – сказал Кобахидзе.

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Глава венгерского правительства Виктор Орбан угрожает сорвать саммит ЕС 14-15 декабря, четко дав понять в двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что он выступает против переговоров о вступлении с Киевом и вместо этого хочет провести стратегическую дискуссию по поддержке Евросоюзом Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с Орбаном – она тоже пыталась убедить его в важности поддержки Украины.

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Орбан Венгрия Грузия Вступление в ЕС