В Грузии заявили, что имеют поддержку Венгрии на пути в ЕС и не привязаны к Украине

Председатель партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что "абсолютно искусственно" связывать вопрос европейской интеграции Грузии в ЕС с переговорами, которые будут проходить в Евросоюзе вокруг Украины и возможного венгерского вето.

Заявление Кобахидзе цитирует "Грузия Online", сообщает "Европейская правда".

По словам Кобахидзе, Грузия получила "очень твердое обещание", что Венгрия поддержит предоставление Грузии статуса кандидата.

"Эта поддержка со стороны Венгрии очень важна для нас. Мы уверены, что 14-15 декабря будет принято положительное решение в пользу Грузии.

Позиция Венгрии заключается в том, что это единственное безальтернативное решение, которое должно быть принято в пользу Грузии на заседании Европейского совета, и Венгрия будет очень решительно его поддерживать", – сказал Кобахидзе.

Он добавил, что, конечно, "будут переговоры между ЕС и Венгрией", имея в виду, очевидно, намерения Будапешта заблокировать начало переговоров о вступлении с Украиной. Но, по словам Кобахидзе, Грузия не может вмешиваться в это, потому что "это вопрос Евросоюза и Венгрии".

"Естественно, эти переговоры не должны иметь никакого влияния на вопрос Грузии. Тем более, что напрямую связывать в этом направлении Грузию, Украину, Молдову неправильно.

Помните, в прошлом году Украина и Молдова получили статус кандидата, но это не стало основанием для получения статуса Грузией, хотя Грузия значительно опережала обе эти страны, как в прошлом году, так и в этом. Поэтому абсолютно искусственно связывать вопрос Грузии с переговорами, которые будут вестись вокруг вопроса Украины", – сказал Кобахидзе.

Глава венгерского правительства Виктор Орбан угрожает сорвать саммит ЕС 14-15 декабря, четко дав понять в двух письмах к президенту Европейского совета Шарлю Мишелю, что он выступает против переговоров о вступлении с Киевом и вместо этого хочет провести стратегическую дискуссию по поддержке Евросоюзом Украины.

Президент Франции Эмманюэль Макрон пригласил 7 декабря венгерского премьера для поиска компромисса относительно начала переговоров с Украиной о ее вступлении в ЕС.

Накануне премьер-министр Эстонии Кая Каллас провела телефонный разговор с Орбаном – она тоже пыталась убедить его в важности поддержки Украины.