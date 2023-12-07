Рекордное количество немцев не довольны работой Шольца

Рекордное количество немцев не удовлетворены работой канцлера Олафа Шольца, это худшая оценка канцлера за время существования данного опроса с 1997 года.

Как сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда", такими оказались результаты опроса ARD-DeutschlandTrend.

Исследование общественного мнения сделали в связи со второй годовщиной работы правительства "светофорной коалиции" – социал-демократов, "Зеленых" и "Свободных демократов".

Лишь 17% респондентов довольны работой правительства, тогда как скорее не удовлетворены или совсем не удовлетворены – 82%. Такой уровень недовольства правительством последний раз фиксировали более 13 лет назад.

Работой Шольца как федерального канцлера довольны лишь 20% респондентов. Это самые низкие показатели для канцлера за время существования данного опроса с 1997 года.

23% опрошенных считают, что Олаф Шольц – хороший кризисный менеджер для страны, тогда как другого мнения 71%.

Оценка Шольца по всем вопросам существенно просела по сравнению с результатами после его речи в апреле 2022 года.

Критически оценивают не только лично канцлера, но и большинство министров. Преимущественно положительно отзываются только о министре обороны Борисе Писториусе (52%). Министра иностранных дел Анналену Бербок положительно оценили 38%, ее коллегу от "Зеленых", министра экономики Роберта Габека – 30%, остальные министры имеют еще более низкие показатели.

В то же время положительное восприятие лидера "Христианско-демократического союза" Фридриха Мерца продолжает расти: его положительно оценили 32%, на три процентных пункта больше, чем в предыдущем опросе.

В связи с бюджетным кризисом 47% опрошенных считают, что правительству следует отреагировать сокращением расходов и инвестиций, 35% поддержали бы приостановление "долгового тормоза" провозглашением новой чрезвычайной ситуации. Лишь 8% поддержали бы увеличение налогов и сборов.

О падении рейтингов коалиции свидетельствовали и другие недавние соцопросы.