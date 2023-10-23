Рейтинг урядової коаліції Німеччини досяг нового мінімуму

Підтримка урядової коаліції канцлера Німеччини Олафа Шольца впала до рекордно низького рівня.

Про це свідчить опитування громадської думки інституту INSA, опубліковане Bild am Sonntag, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з опитуванням, сьогодні рейтинг соціал-демократів Шольца впав до 16%. На федеральних виборах два роки тому їхня підтримка була на 9,7 відсоткових пункта більше.

Як свідчить дослідження, дві інші партії коаліції – "Зелені" да "Вільні демократи" – отримали 13% та 5% відповідно.

За даними опитування, наразі лише трохи більше ніж кожен третій виборець (34%) проголосував би за партії керівної коаліції, що є найнижчим рівнем підтримки для неї з моменту її обрання у вересні 2021 року.

Рейтинг підтримки найбільшої опозиційної партії, консервативного ХДС, збільшився до 29%, тоді як підтримка правопопулістської "Альтернатива для Німеччини" (АдН) залишилася на рівні 22%.

Згідно з дослідженням, на сьогодні урядом канцлера Олафа Шольца незадоволені 71% респондентів – це також рекорд (задоволених лише 24%).

Примітно, що громадяни також не бачать чіткої альтернативи нинішньому уряду, адже лише 18% вважають, що велика коаліція (ХДС/ХСС і СДПН) керувала б Німеччиною краще, ніж нинішня.

Раніше повідомлялося, що згідно з опитуванням, у Німеччині зросла кількість людей, які дотримуються правоекстремістських поглядів.

В останні місяці "Альтернатива для Німеччини" стабільно посідала друге або й навіть перше місце в рейтингах, відображаючи розчарування німців політикою чинного коаліційного уряду на чолі з Олафом Шольцом.

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