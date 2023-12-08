Глава МЗС Латвії назвав свою головну помилку у скандалі з приватними авіарейсами

Міністр закордонних справ Латвії Кріш'яніс Каріньш заявив, що відсутність публічного обговорення його оренди приватних авіарейсів під час перебування на посаді прем'єра була помилкою.

Заяву Каріньша наводить LSM, повідомляє "Європейська правда".

Він зазначив, що перебуваючи на посаді прем’єра, зосередився на виконанні своїх основних робочих завдань і просто не думав про це.

На тлі суспільного резонансу, викликаного інформацією про польоти спецрейсами, він пояснив, що "на той час покладався на команду і Держканцелярію, які запевняли, що така система працює, гроші в бюджеті є".

"Озираючись назад, ясно, що треба було діяти по-іншому, ставити більше запитань, розуміти, що таке система. Оприлюднивши цю інформацію, хтось би поставив запитання, а кожен випадок можна було пояснити", – вважає глава МЗС.

Каріньш пояснив обурення громадськості недовірою її частини до державної влади, уряду: "Дехто вважає, що це непотрібні люди, які тільки витрачають гроші – і це фундаментальна проблема суспільства".

Каріньш також зазначив, що приватними рейсами користувалась і його естонська колега Кая Каллас.

Раніше Каріньш заявляв, що не збирається йти у відставку на тлі скандалу.

Згідно з узагальненими даними, Каріньш літав спецрейсами для участі в заходах не 18, а щонайменше 36 разів. На це було витрачено понад 1,3 мільйона євро.

Приватними рейсами для Каріньша зайнялась Генеральна прокуратура Латвії, розпочавши перевірку.

Латвійський президент Едгарс Рінкевичс вважає, що польоти Каріньша на приватних літаках могли бути неспівмірними та економічно невигідними.