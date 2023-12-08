Глава МИД Латвии назвал свою главную ошибку в скандале с частными авиарейсами

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что отсутствие публичного обсуждения его аренды частных авиарейсов во время пребывания на посту премьера было ошибкой.

Заявление Кариньша приводит LSM, сообщает "Европейская правда".

Он отметил, что находясь на посту премьера, сосредоточился на выполнении своих основных рабочих задач и просто не думал об этом.

На фоне общественного резонанса, вызванного информацией о полетах спецрейсами, он пояснил, что "в то время полагался на команду и Госканцелярию, которые уверяли, что такая система работает, деньги в бюджете есть".

"Оглядываясь назад, ясно, что надо было действовать по-другому, задавать больше вопросов, понимать, что такое система. Обнародовав эту информацию, кто-то бы задал вопросы, а каждый случай можно было объяснить", – считает глава МИД.

Кариньш объяснил возмущение общественности недоверием ее части к государственной власти, правительству: "Некоторые считают, что это ненужные люди, которые только тратят деньги – и это фундаментальная проблема общества".

Кариньш также отметил, что частными рейсами пользовалась и его эстонская коллега Кая Каллас.

Ранее Кариньш заявлял, что не собирается уходить в отставку на фоне скандала.

Согласно обобщенным данным, Кариньш летал спецрейсами для участия в мероприятиях не 18, а по меньшей мере 36 раз. На это было потрачено более 1,3 миллиона евро.

Частными рейсами для Кариньша занялась Генеральная прокуратура Латвии, начав проверку.

Латвийский президент Эдгарс Ринкевичс считает, что полеты Кариньша на частных самолетах могли быть несоразмерными и экономически невыгодными.