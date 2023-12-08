Президент Словакии готова ветировать скандальное решение о роспуске Спецпрокуратуры

Словацкий президент Зузана Чапутова в пятницу предостерегла партии власти от принятия решения о ликвидации Специальной прокуратуры, вызвавшего возмущение оппозиции и замечания Европейской комиссии.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Dennik N.

Чапутова призвала коалицию остановить ликвидацию Специальной прокуратуры и изменения в уголовной юстиции, заранее предупредив – что происходит редко – о намерении ветировать такое решение.

"Я не могу себе представить, что я не буду двигаться в направлении применения вето", – сказала она, добавив, что также предлагает передать инициативу власти на рассмотрение Конституционного суда Словакии.

Словацкий президент также предупредила, что решение властей, особенно в случае принятия по сокращенной процедуре, может привести к приостановке финансирования из Европейского Союза.

"Я считаю, что такие серьезные изменения, принятые по сокращенной законодательной процедуре, противоречат принципу верховенства права", – заявила она.

Также Чапутова напомнила о заявлении Европейской комиссии, которая призвала правительство Словакии не прибегать к ускоренным процедурам.

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо представил законопроект о ликвидации Специальной прокуратуры, что вызвало обвинения в атаке на стандарты верховенства права в этом государстве-члене ЕС.

Согласно документу, правительство Фицо одобрило проект поправок, которые ликвидируют этот институт с 15 января. В сферу его компетенции входит ряд преступлений, в частности коррупция, злоупотребление служебным положением, финансовые преступления, терроризм и экстремизм.