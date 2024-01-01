ЗМІ: Європа прагне допомогти Україні перемогти незалежно від позиції США

Велика Британія та інші європейські країни хочуть допомагати Україні, щоб гарантувати можливість Києву виграти війну з РФ без підтримки США, якщо до влади у Вашингтоні прийде Дональд Трамп і відмовиться від її підтримки.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє The Times з посиланням на анонімного високопосадовця в британському уряді.

За словами джерела, в Європі відчайдушно намагаються наростити виробничі потужності, щоб мати змогу відправляти зброю та боєприпаси Україні для стримування Росії принаймні протягом року, незалежно від підтримки США.

В матеріалі йдеться, що дехто в британському уряді вважає, що все, що потрібно для перемоги над Путіним – це час, і Європа має бути готовою допомогти Україні просуватися вперед без підтримки США.

"Він (Путін) робить ставку на Трампа, але Європа прокручує шестерні, щоб зробити це без США, якщо Трамп спробує висмикнути вилку з розетки", – сказав співрозмовник видання.

"Чи може континентальна Європа дозволити собі відступити лише тому, що Трамп сказав, що більше не буде допомоги від США? Я думаю, що більшість розуміє, що Путіну не можна дозволити перемогти, оскільки наслідки для європейської безпеки будуть серйозними", – додав високопосадовець з уряду Британії.

Один із шляхів до перемоги – "розтягнути" армію РФ настільки тонко, щоб він був змушений здатися, сказав співрозмовник, додавши, що незалежно від того, яким би не був больовий поріг російського диктатора, він не в змозі продовжувати війну нескінченно довго.

"2024 рік – це не про великий оперативний успіх – навряд чи цього року буде великий прорив. 2024 рік – це час для того, щоб розтягнути Путіна на 2025 рік і далі – фактично викрити його блеф та перевірити його рішучість", – стверджує джерело видання.

Автори публікації зазначають, що деякі західні посадовці вважають, що Україна може продовжувати втримувати свою територію без підтримки США.

"Набагато легше утримувати Україну, обороняючись, захищаючи здобутки, яких вона досягла, ніж переходити в наступ. Я впевнений, принаймні, що стосується цього питання, я думаю, що ми досить упевнені в довгостроковій перспективі", – заявив The Times один із західних посадовців, ім'я якого не називають.

В матеріалі йдеться, що керівники британської військової розвідки вважають, що Україна не зможе перемогти у війні з Росією у 2024 році, оскільки в неї немає ні живої сили, ні зброї для великого прориву на полі бою.

Водночас, зауважує виданння, російські військові також не мають сил, щоб розпочати масштабний контрнаступ, здатний прорвати українську оборону.

Раніше президент Фінляндії Саулі Нііністьо у своєму новорічному зверненні закликав інвестувати у виробництво зброї, щоб довести, що Європа є сильною.

Перед цим міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс поділився відчуттям, що Захід – на межі повторення історичних помилок у питанні підтримки України в протистоянні російській агресії, та закликав не чекати "ефекту Перл-Харбора".

Водночас президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.