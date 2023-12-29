Британія після масованого обстрілу РФ відправляє Україні сотні зенітних ракет

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс після масованого російського обстрілу України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, оголосив про відправлення Києву "сотні зенітних ракет" для британських систем протиповітряної оборони.

Свою заяву Шаппс опублікував у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Голова британського Міноборони назвав останню хвилю ударів РФ "відчайдушною і марною спробою відновити динаміку після катастрофічної втрати сотень тисяч призовників" і напередодні приниження Путіна через початок третього року його "триденної війни".

"Ми продовжуємо стояти на захисті України. Саме тому сьогодні ми відправляємо сотні зенітних ракет для поповнення британських систем протиповітряної оборони, здатних з неймовірною точністю збивати російські безпілотники і ракети", – оголосив він.

Шаппс наголосив, що Путін помиляється, "сподіваючись, що йому вдасться вирвати перемогу з пащі поразки".

"Підрив Україною російського Чорноморського флоту довів, що Україна все ще бореться за перемогу в цій боротьбі. І сьогоднішній пакет протиповітряної оборони надсилає беззаперечний сигнал на тлі російського варварства про те, що Велика Британія залишається абсолютно відданою підтримці України", – додав міністр.

У ніч проти 29 грудня Росія завдала масованого удару по Україні. Під ударом опинилися Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів, Запоріжжя та інші міста. За останніми даними, загинули щонайменше 26 людей, понад 120 дістали поранення.

Обстріл засудила низка європейських країн.

Голова МЗС Дмитро Кулеба на цьому тлі обговорив із топ-дипломатом ЄС Жозепом Боррелем постачання Україні систем ППО і військові пріоритети на 2024 рік.