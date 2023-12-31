Глава МЗС Литви застеріг Захід від "повторення помилок" та закликав не чекати новий Перл-Харбор

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс поділився відчуттям, що Захід – на межі повторення історичних помилок у питанні підтримки України в протистоянні російській агресії, та закликав не чекати "ефекту Перл-Харбора".

Як повідомляє "Європейська правда", серію дописів про це Ландсбергіс опублікував у своєму Twitter (X).

"Ми вже 25 років займаємося відкладанням і намагаємося стримати імперіалізм Путіна діалогом та дипломатією, доки він продовжує ігнорувати кордони і рівняє з землею міста", – зазначає він.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇 December 30, 2023

Ландсбергіс нагадав, що після гібридної агресії Росії проти України у 2014 році Мінські домовленості забезпечили паузу, але фактично це лише відклало війну на майбутнє.

"Завтра" завжди настає. Проблема російського імперіалізму не зникла у 2014 році, і для більшості країн східного флангу НАТО було зрозуміло, що наступна фаза вторгнення буде дорожчою і страшнішою. Так і сталося. Коли Росія знов напала, війна зненацька стала проблемою сьогодення. І знов ми думаємо, що можемо щось вирішити, відклавши проблему "на завтра". Але ж передумови не змінилися – імперські реваншистські амбіції Росії залишаться", – наголошує глава МЗС Литви.

Габріелюс Ландсбергіс наголошує, що наступна фаза гарячої війни може бути спрямована не лише проти України, Грузії чи Молдови, а й проти однієї з країн НАТО, а ціна відбиття такої агресії буде ще більшою.

"Ми можемо почекати те, що я називаю "ефектом Перл-Харбора" – поворотного моменту в історії, коли проблеми майбутнього раптом стають проблемою сьогодення, але з дуже збільшеною ціною вирішення. Або ж ми можемо дивитися на це як проблему сьогодення і почати вирішувати її зараз.

Ми на межі повторення історичних помилок. Я переконаний, що якщо Росії зараз не завдати поразки, це означатиме, що ми обрали шлях пережити страшні й непотрібні втрати, доки врешті вирішимо, що час діяти і перемогти", – підсумовує міністр закордонних справ Литви.

Раніше цієї осені Ландсбергіс припустив, що напад Росії на когось із членів НАТО "лише питання часу", якщо Москва не зазнає повної поразки в Україні, та виступив за запровадження в Литві загального призову.

Проте президент Литви розкритикував його за першу заяву.

Президент Польщі Анджей Дуда також акцентував, що якщо Росію не перемогти, то вона нападе знову.