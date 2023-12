Глава МЗС Литви застеріг Захід від "повторення помилок" та закликав не чекати новий Перл-Харбор

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс поділився відчуттям, що Захід – на межі повторення історичних помилок у питанні підтримки України в протистоянні російській агресії, та закликав не чекати "ефекту Перл-Харбора".

Як повідомляє "Європейська правда", серію дописів про це Ландсбергіс опублікував у своєму Twitter (X).

"Ми вже 25 років займаємося відкладанням і намагаємося стримати імперіалізм Путіна діалогом та дипломатією, доки він продовжує ігнорувати кордони і рівняє з землею міста", – зазначає він.

For nearly 25 years we have been kicking can down the road, trying to contain Putin's imperialism with dialogue and diplomacy while he continues to ignore borders and flatten cities. 🧵👇