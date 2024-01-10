Байден не знав про рак простати у глави Пентагону

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден дізнався про те, що його міністр оборони Ллойд Остін хворий на рак простати, лише у вівторок, 9 січня.

Як пише "Європейська правда", про це на брифінгу сказав координатор Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Reuters.

"Він (Байден – ред.) не був поінформований до минулого (четверга), що міністр Остін перебуває в лікарні. Він не був поінформований до ранку вівторка про те, що першопричиною госпіталізації був рак простати", – зазначив він.

За словами Кірбі, ніхто в Білому домі не знав про діагноз Остіна до вівторка.

Агентство нагадало, що у суботу Байден говорив з Остіном телефоном, тому незрозуміло, чому президент дізнався про його діагноз лише напередодні.

Нагадаємо, у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати, і через ускладнення після операції він був терміново ушпиталений на початку року.

Згідно із заявою шпиталю, медогляд на початку грудня 2023 року виявив в Остіна рак передміхурової залози на ранній стадії. Операція відбулась під загальним наркозом 22 грудня, і наступного дня голова Пентагону був виписаний з лікарні.

Але 1 січня Остіна знову ушпиталили із сильним болем у животі, який став результатом ускладнень операції. Первинне обстеження тоді виявило інфекцію сечовивідних шляхів.

Заява Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда не пояснює, чому Пентагон не повідомляв про стан здоров’я свого голови кілька днів ані Білий дім, ані громадськість, що вже викликало критику.

Сам Остін пізніше повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".

У Білому домі заявили, що президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення Остіна після того, як він кілька днів приховував свою госпіталізацію.