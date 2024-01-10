Байден не знал о раке простаты у главы Пентагона

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден узнал о том, что его министр обороны Ллойд Остин болен раком простаты, только во вторник, 9 января.

Как пишет "Европейская правда", об этом на брифинге сказал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби, сообщает Reuters.

"Он (Байден – ред.) не был проинформирован до прошлого (четверга), что министр Остин находится в больнице. Он не был проинформирован до утра вторника о том, что первопричиной госпитализации был рак простаты", – отметил он.

По словам Кирби, никто в Белом доме не знал о диагнозе Остина до вторника.

Агентство напомнило, что в субботу Байден говорил с Остином по телефону, поэтому непонятно, почему президент узнал о его диагнозе только накануне.

Напомним, в Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты, и из-за осложнений после операции он был срочно госпитализирован в начале года.

Согласно заявлению госпиталя, медосмотр в начале декабря 2023 года выявил у Остина рак предстательной железы на ранней стадии. Операция состоялась под общим наркозом 22 декабря, и на следующий день глава Пентагона был выписан из больницы.

Но 1 января Остина снова госпитализировали с сильной болью в животе, которая стала результатом осложнений операции. Первичное обследование тогда выявило инфекцию мочевыводящих путей.

Заявление Национального военного медицинского центра имени Уолтера Рида не объясняет, почему Пентагон не сообщал о состоянии здоровья своего главы несколько дней ни Белый дом, ни общественность, что уже вызвало критику.

Сам Остин позже сообщил, что выздоравливает, а также добавил, что понимает беспокойство СМИ, и признал, "что мог бы лучше выполнить работу, обеспечив надлежащее информирование общественности".

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.