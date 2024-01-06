У Пентагоні повідомили, що його голова з 1 січня перебуває у шпиталі

Голову Міністерства оборони США Ллойда Остіна 1 січня госпіталізували до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.

Про це в п’ятницю, 5 січня, повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер, пише "Європейська правда".

Райдер не уточнив конкретної причини ушпиталення Остіна, зазначивши, що це сталось "через ускладнення після нещодавньої планової медичної процедури".

Очікувалось, що голова Пентагону повернеться до виконання обов’язків "у повному обсязі" вже 5 січня. На час його хвороби повноваження міністра виконувала заступниця Кетлін Хікс.

На брифінгу в четвер, 4 січня, Райдер не згадував про медичні ускладнення голови Пентагону.

На питання CNN, чому про госпіталізацію не було повідомлено заздалегідь – як це відбувалось у попередніх аналогічних випадках, – речник Пентагону відповів, що "ми повинні були врахувати низку інших факторів", зокрема питання конфіденційності.

У Пентагоні відмовились повідомити, чи був Остін непритомним під час госпіталізації. Також незрозуміло, коли саме голову Міноборони США випишуть із лікарні.

Як голова Пентагону, Ллойд Остін є серед ключових членів уряду адміністрації Байдена, посідаючи одну з найважливіших ролей у системі національної безпеки США.

Асоціація кореспондентів Пентагону розритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

Нагадаємо, що у 2021 році Білий дім заздалегідь повідомляв про медичну процедуру Джо Байдена, в результаті якої той тимчасово передав владу віцепрезидентці Камалі Гарріс.