Глава Пентагону прокоментував свою госпіталізацію

Глава Пентагону Ллойд Остін зробив заяву з приводу своєї госпіталізації, зазначивши, що вже одужує.

Заяву Остіна оприлюднила пресслужба Пентагону, повідомляє "Європейська правда".

Очільник оборонного відомства США подякував лікарям і медперсоналу лікарні "Волтер Рід".

"Я дуже радий, що йду на поправку і з нетерпінням чекаю на швидке повернення до Пентагону", – зазначив він.

Остін додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ і визнав, "що міг би зробити кращу роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".

"Але важливо зазначити: це була моя медична процедура, і я беру на себе повну відповідальність за свої рішення щодо розкриття інформації", – підкреслив він.

Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.

Очікувалось, що голова Пентагону повернеться до виконання обов’язків "у повному обсязі" вже 5 січня. На час його хвороби повноваження міністра виконувала заступниця Кетлін Хікс.

На питання CNN, чому про госпіталізацію не було повідомлено заздалегідь – як це відбувалось у попередніх аналогічних випадках, – речник Пентагону відповів, що "ми повинні були врахувати низку інших факторів", зокрема питання конфіденційності.

Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".

Нагадаємо, що у 2021 році Білий дім заздалегідь повідомляв про медичну процедуру Джо Байдена, в результаті якої той тимчасово передав владу віцепрезидентці Камалі Гарріс.