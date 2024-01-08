Байден не планує звільняти Остіна через приховування госпіталізації
Президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення міністра оборони Ллойда Остіна після того, як він кілька днів приховував свою госпіталізацію.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на The Hill, у понеділок журналістам сказав представник Білого дому.
Запевнення адміністрації Байдена щодо Остіна з’явились після того, як експрезидент Дональд Трамп закликав звільнити очільника Пентагону через, як він сказав, "неналежну професійну поведінку й невиконання службових обов'язків".
Раніше повідомляли, що Байден чотири дні нічого не знав про госпіталізацію Остіна через низку помилок.
Нагадаємо, 5 січня речник Пентагону генерал Патрик Райдер повідомив, що Ллойд Остін 1 січня був госпіталізований до Національного військового медичного центру імені Волтера Ріда через медичні ускладнення.
За даними ЗМІ, Остін провів чотири дні у відділенні інтенсивної терапії.
Асоціація кореспондентів Пентагону розкритикувала рішення відомства повідомити про медичні ускладнення його голови постфактум, наголосивши, що громадськість "має право знати, коли члени уряду США перебувають у лікарні, під анестезією або коли їхні обов'язки делегуються в результаті будь-якої медичної процедури".
Сам Остін в опублікованій Пентагоном заяві повідомив, що одужує, а також додав, що розуміє занепокоєння ЗМІ, й визнав, "що міг би краще виконати роботу, забезпечивши належне інформування громадськості".