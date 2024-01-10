ЗМІ: Канада ще не передала Україні ЗРК NASAMS, що обіцяла рік тому

Система протиповітряної оборони NASAMS, яку Канада пообіцяла рік тому, досі не доставили в Україну, і поки незрозуміло, коли це станеться.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє CTV News з посиланням на The Canadian Press.

Оттава оголосила про плани передати систему ППО 10 січня 2023 року, але майже рік потому одна з двох компаній, які беруть участь у виробництві системи NASAMS, заявила, що не має канадського контракту.

План полягає в тому, що Канада заплатить уряду США повну вартість, а Сполучені Штати укладуть договір про продаж техніки безпосередньо з Україною.

Така домовленість дозволяє Оттаві уникнути необхідності звертатися до Вашингтона за подальшим дозволом на відправку системи в Україну, який потрібен щоразу, коли американські військові технології продаються за межами країни.

Хоча Канада заплатила за систему NASAMS у березні минулого року, залишається незрозумілим, коли та вона потрапить до України. Невідомо навіть, чи знає Міністерство оборони Канади, коли це станеться. Представник відомства заявив, що воно працює зі своїми американськими партнерами над визначенням термінів.

Після новорічної розмови з прем'єром Канади Джастіном Трюдо президент України Володимир Зеленський заявив у Twitter (X) 4 січня, що він вдячний тому за його готовність допомогти Києву у захисті українського неба, зокрема шляхом надання додаткових систем та ракет NASAMS.

Незрозуміло, чи мав Зеленський на увазі систему, за яку Канада погодилася заплатити минулого року, або ж вони говорили про нову. Офіс прем'єр-міністра відмовився відповідати на запитання, а Міноборони країни не підтвердило, чи має намір Оттава надати більше ЗРК NASAMS.

"Ми залишаємося в тісному контакті з українськими офіційними особами щодо найбільш нагальних оборонних потреб України, і Канада продовжуватиме посилювати й задовольняти ці потреби, надаючи всебічну військову допомогу", – написала речниця відомства Андре-Ан Пулен у відповіді на запитання електронною поштою.

За її словами, уряд Сполучених Штатів підписав контракт із американським виробником зброї Raytheon на поставку системи NASAMS, що виробляється спільно Raytheon та норвезькою Kongsberg. Представник Kongsberg повідомив минулого тижня в електронному листі, що компанія не має контракту з США щодо канадського контракту.

"Відомство, що займається закупівлями, все ще розглядає питання про закупівлю системи від Канади", – йдеться в повідомленні її представника Івара Сіменсена, який не відповів на запитання про те, скільки часу займе виробництво після отримання дозволу.

У листопаді 2022 року Міністерство оборони США підписало з Raytheon контракт на 1,2 мільярда доларів США на системи NASAMS, призначені для України, а в публічному повідомленні про цей контракт зазначено, що очікувана дата його завершення – листопад 2025 року.

Представник Пентагону не відповів на запитання про те, чи підпадає канадська система під дію цього контракту і коли вона буде поставлена, натомість переадресував питання до Оттави.

Напередодні міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба висловив сподівання, що після засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, союзники швидко оголосять про нові зобов’язання зі зміцнення української протиповітряної оборони.

Рада Україна-НАТО збереться в Брюсселі в середу, 10 січня, у відповідь на зростання ракетних атак з боку Росії, які призвели до десятків загиблих.

Кулеба після масованої ракетної атаки РФ 2 січня заявляв, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли РФ цілей в Україні.