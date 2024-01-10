СМИ: Канада еще не передала Украине ЗРК NASAMS, что обещала год назад

Система противовоздушной обороны NASAMS, которую Канада пообещала год назад, до сих пор не доставили в Украину, и пока непонятно, когда это произойдет.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает CTV News со ссылкой на The Canadian Press.

Оттава объявила о планах передать систему ПВО 10 января 2023 года, но почти год спустя одна из двух компаний, участвующих в производстве системы NASAMS, заявила, что не имеет канадского контракта.

План заключается в том, что Канада заплатит правительству США полную стоимость, а Соединенные Штаты заключат договор о продаже техники непосредственно с Украиной.

Такая договоренность позволяет Оттаве избежать необходимости обращаться в Вашингтон за дальнейшим разрешением на отправку системы в Украину, которое требуется каждый раз, когда американские военные технологии продаются за пределами страны.

Хотя Канада заплатила за систему NASAMS в марте прошлого года, остается непонятным, когда она попадет в Украину. Неизвестно даже, знает ли Министерство обороны Канады, когда это произойдет. Представитель ведомства заявил, что оно работает со своими американскими партнерами над определением сроков.

После новогоднего разговора с премьером Канады Джастином Трюдо президент Украины Владимир Зеленский заявил в Twitter (X) 4 января, что он благодарен тому за его готовность помочь Киеву в защите украинского неба, в частности путем предоставления дополнительных систем и ракет NASAMS.

Непонятно, имел ли Зеленский в виду систему, за которую Канада согласилась заплатить в прошлом году, или же они говорили о новой. Офис премьер-министра отказался отвечать на вопросы, а Минобороны страны не подтвердило, намерена ли Оттава предоставить больше ЗРК NASAMS.

"Мы остаемся в тесном контакте с украинскими официальными лицами относительно наиболее насущных оборонных потребностей Украины, и Канада будет продолжать усиливать и удовлетворять эти потребности, предоставляя всестороннюю военную помощь", – написала пресс-секретарь ведомства Андре-Ан Пулен в ответе на вопрос по электронной почте.

По ее словам, правительство Соединенных Штатов подписало контракт с американским производителем оружия Raytheon на поставку системы NASAMS, которая производится совместно Raytheon и норвежской Kongsberg. Представитель Kongsberg сообщил на прошлой неделе в электронном письме, что компания не имеет контракта с США по канадскому контракту.

"Ведомство, занимающееся закупками, все еще рассматривает вопрос о закупке системы от Канады", – говорится в сообщении ее представителя Ивара Сименсена, который не ответил на вопрос о том, сколько времени займет производство после получения разрешения.

В ноябре 2022 года Министерство обороны США подписало с Raytheon контракт на 1,2 миллиарда долларов США на системы NASAMS, предназначенные для Украины, а в публичном сообщении об этом контракте указано, что ожидаемая дата его завершения – ноябрь 2025 года.

Представитель Пентагона не ответил на вопрос о том, подпадает ли канадская система под действие этого контракта и когда она будет поставлена, зато переадресовал вопрос в Оттаву.

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил надежду, что после заседания Совета Украина-НАТО в среду, 10 января, союзники быстро объявят о новых обязательствах по укреплению украинской противовоздушной обороны.

Совет Украина-НАТО соберется в Брюсселе в среду, 10 января, в ответ на рост ракетных атак со стороны России, повлекших десятки погибших.

Кулеба после массированной ракетной атаки РФ 2 января заявил, что ждет реакции и решительных мер западных стран.

В НАТО заявили, что продолжат поддерживать Украину и будут защищать "каждый сантиметр Польши", в ответ на последние массированные ракетные обстрелы РФ целей в Украине.