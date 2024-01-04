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Стало відомо, коли у НАТО пройде надзвичайне засідання через масовані удари РФ

Четвер, 4 січня 2024, 12:08

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на 10 січня засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.

Про це повідомив речник Альянсу Ділан Вайт, пише "Європейська правда" 

За повідомленням речника у Twitter (Х), Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна на рівні послів на середу, 10 січня. Воно пройде на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників.

Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що однією з ключових тем зустрічі стане посилення протиповітряної оборони України. 

Кулеба після масованої ракетної атаки РФ 2 січня заявляв, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли РФ цілей в Україні.

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