Стало відомо, коли у НАТО пройде надзвичайне засідання через масовані удари РФ
Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на 10 січня засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.
Про це повідомив речник Альянсу Ділан Вайт, пише "Європейська правда"
За повідомленням речника у Twitter (Х), Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна на рівні послів на середу, 10 січня. Воно пройде на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників.
#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW— Dylan White (@NATOpress) January 4, 2024
Глава МЗС Дмитро Кулеба повідомляв, що однією з ключових тем зустрічі стане посилення протиповітряної оборони України.
Кулеба після масованої ракетної атаки РФ 2 січня заявляв, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.
У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли РФ цілей в Україні.