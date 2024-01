Стало відомо, коли у НАТО пройде надзвичайне засідання через масовані удари РФ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг скликав на 10 січня засідання Ради Україна-НАТО на рівні послів після російських масованих повітряних атак, які відбулись у новорічний період.

Про це повідомив речник Альянсу Ділан Вайт, пише "Європейська правда"

За повідомленням речника у Twitter (Х), Столтенберг скликає засідання Ради НАТО-Україна на рівні послів на середу, 10 січня. Воно пройде на прохання України після нещодавніх російських ракетних атак і атак безпілотників.

#NATO Secretary General @jensstoltenberg will convene a meeting of the NATO-#Ukraine Council on Wednesday 10 January at ambassadorial level on Ukraine’s 🇺🇦 request following recent Russian missile & drone attacks. pic.twitter.com/AYKHTgcxgW