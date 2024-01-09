Кулеба поділився очікуваннями від прийдешньої зустрічі Ради Україна-НАТО

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сподівається, що після засідання Ради Україна-НАТО в середу, 10 січня, союзники швидко оголосять про нові зобов’язання зі зміцнення української протиповітряної оборони.

Про це Кулеба сказав у коментарі Politico, повідомляє "Європейська правда".

За словами голови МЗС, Київ насамперед очікує від зустрічі "прискорення ухвалення важливих рішень щодо подальшого зміцнення можливостей протиповітряної оборони України" – як щодо сучасних систем, так і щодо боєприпасів до них.

"Забезпечення регулярних поставок ракет для Patriot, IRIS-T, NASAMS та інших систем є головним пріоритетом, який має бути виконаний сьогодні, не завтра", – підкреслив він.

Кулеба також звернув увагу, що успішність української системи ППО зменшує ймовірність того, що "російська ракета або безпілотник випадково залетять у прикордонний повітряний простір НАТО".

"Загалом, нашим союзникам має сенс мобілізувати всі наявні сили для зміцнення протиповітряної оборони України вже зараз", – підсумував міністр.

Рада Україна-НАТО збереться в Брюсселі в середу, 10 січня, у відповідь на зростання ракетних атак з боку Росії, які призвели до десятків загиблих.

Кулеба після масованої ракетної атаки РФ 2 січня заявляв, що чекає на реакцію та рішучі заходи західних країн.

У НАТО заявили, що продовжать підтримувати Україну та захищатимуть "кожен сантиметр Польщі" у відповідь на останні масовані ракетні обстріли РФ цілей в Україні.