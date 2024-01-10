Україна і США обговорили подальші кроки для економічного розвитку

Міністерка економіки України Юлія Свириденко разом із послом в США Оксаною Маркаровою провели зустріч зі спецпредставницею Сполучених Штатів з питань відбудови України Пенні Пріцкер та послом США в Україні Бріджет Брінк.

Як пише "Європейська правда", про це y Facebook повідомила посол України у Вашингтоні.

"Детально обговорили та скоординували наші подальші спільні з американськими партнерами кроки для надання додаткового імпульсу економічному розвитку України", – зазначила Маркарова.

За її словами, особливу увагу сторони приділяють реальному сектору економіки, підтримці як стратегічних галузей, так і малому та середньому бізнесу.

Раніше повідомляли, що в Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.

Нагадаємо, у вересні США призначили спецпредставницю з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повноваження якої охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

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