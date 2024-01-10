Украина и США обсудили дальнейшие шаги для экономического развития

Министр экономики Украины Юлия Свириденко вместе с послом в США Оксаной Маркаровой провели встречу со спецпредставителем Соединенных Штатов по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер и послом США в Украине Бриджет Бринк.

Как пишет "Европейская правда", об этом y Facebook сообщила посол Украины в Вашингтоне.

"Подробно обсудили и скоординировали наши дальнейшие совместные с американскими партнерами шаги для придания дополнительного импульса экономическому развитию Украины", – отметила Маркарова.

По ее словам, особое внимание стороны уделяют реальному сектору экономики, поддержке как стратегических отраслей, так и малому и среднему бизнесу.

Ранее сообщалось, что в Украине появится советник Соединенных Штатов по инфраструктурным проектам в рамках восстановления, на эту должность назначат Роберта Меринера.

Напомним, в сентябре США назначили спецпредставителя по вопросам восстановления Украины Пенни Прицкер, полномочия которой охватывают работу с органами власти Украины, США и партнеров, а также с частным сектором.

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