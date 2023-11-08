В Україні з’явиться радник США з інфраструктурних проєктів

В Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час візиту до Києва оголосив міністр транспорту США Піт Буттіджедж.

Буттіджедж прибув до української столиці потягом вранці 8 листопада та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Happy to welcome @SecretaryPete to Ukraine. Our message today is clear: the United States supports Ukraine and the Ukrainian people. pic.twitter.com/zVNXiKpt7b November 8, 2023

Міністр розповів, що його візит пов’язаний із призначенням радника США з інфраструктурних питань, який працюватиме у Києві.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"Цей радник буде базуватися у Києві, щоб надавати технічну підтримку у реалізації проєктів у рамках зусиль для відбудови країни. Це один з безлічі способів, як США продовжують підтримувати український народ у довгостроковій перспективі та забезпечувати сполученість України зі світом", – розповів Буттіджедж.

У комюніке Міністерства транспорту США про візит деталізували, що цим радником стане Роберт Мерінер.

Мерінер виконував інженерні проєкти для Повітряних сил і Військово-морського флоту США та багато десятиліть працював у різних проєктах у сфері транспорту. Серед іншого, він був радником з транспортних питань при посольстві США у Кабулі.

Нагадаємо, у вересні США призначили спецпредставницю з питань відбудови України Пенні Пріцкер, повноваження якої охоплюють роботу з органами влади України, США і партнерів, а також із приватним сектором.

Читайте також інтерв'ю Пріцкер "Європейській правді": "Тепер, щоб Україна отримувала кошти, США висуватимуть умови щодо реформ".