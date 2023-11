В Україні з’явиться радник США з інфраструктурних проєктів

В Україні з’явиться радник Сполучених Штатів з інфраструктурних проєктів у рамках відбудови, на цю посаду призначать Роберта Мерінера.

Як повідомляє "Європейська правда", про це під час візиту до Києва оголосив міністр транспорту США Піт Буттіджедж.

Буттіджедж прибув до української столиці потягом вранці 8 листопада та зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським.

Happy to welcome @SecretaryPete to Ukraine. Our message today is clear: the United States supports Ukraine and the Ukrainian people. pic.twitter.com/zVNXiKpt7b

Міністр розповів, що його візит пов’язаний із призначенням радника США з інфраструктурних питань, який працюватиме у Києві.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here.