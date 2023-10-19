Німецька розвідка занепокоєна спробами Китаю задобрити європейських політиків

Пекін таємно намагається зробити західну політику більш дружньою до Китаю, працюючи над залученням на свій бік європейських політиків.

Як пише "Європейська правда", про це заявив голова Федеральної служби захисту конституції Німеччини Томас Гальденванг, повідомляє Euractiv.

За його словами, останніми роками спостерігається тенденція, коли КНР звертається до західних політиків з проханням допомогти у досягненні своїх цілей.

Він пояснив, що Пекін дуже зацікавлений у створенні сприятливого клімату в Німеччині, щоби збір політичних розвідданих залишався непоміченим.

"До літніх, відомих політиків, а також бізнес-лідерів звертаються і задобрюють їх приємними поїздками до Китаю та особливим ставленням, сподіваючись, що вони створять дружній імідж КНР", – сказав Гальденванг.

Голова розвідки також зазначив, що французький Генеральний директорат внутрішньої безпеки (DGSI) занепокоєний діяльністю Китаю, додавши, що європейські відомства перебувають у тісному контакті щодо цього питання, тому важливо "посилити обізнаність" про цю проблему серед потенційних цілей.

Як повідомляє t-online, одним з політиків, яких підозрюють у сумнівних зв'язках з Китаєм, є депутат Європарламенту від ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" Максиміліан Кра та її головний кандидат на європейських виборах 2024 року.

Його звинувачують у спонсорованих поїздках до Китаю та відвідуванні заходів, пов'язаних з Компартією КНР. За даними медіа, Кра має тісні зв'язки з людьми, які беруть участь у торгівлі китайським впливом.

Раніше прем’єр-міністр Великої Британії розкритикував прем'єра Китаю Лі Цяна за "неприйнятне" втручання в британську демократію після появи даних про затримання співробітника парламенту за підозрою у шпигунстві на користь Пекіна.

Перед цим стало відомо, що у Великій Британії арештували двох чоловіків за звинуваченням у шпигунстві на користь Китаю. Один із них був парламентським співробітником, який займався питаннями міжнародних відносин.

Керівники британської розвідки неодноразово попереджали, що Китай використовує шпигунську діяльність для викрадення її технологічних розробок і підриву конкурентоспроможності.

У межах оновленої стратегії оборони, безпеки та зовнішньої політики Великої Британії контррозвідувальна служба МІ5 буде надавати бізнесу й іншим установам допомогу у протидії шпигунам із Китаю і Росії.