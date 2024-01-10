Глава МИД Британии: Китай стал более агрессивным в последние годы

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в последние годы Китай стал "более агрессивным и напористым".

Заявление главы британского МИД приводит Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Кэмерон отметил, что в поведении Китая "многое изменилось" с тех пор, как он возглавлял британское правительство и поддерживал теплые отношения с Пекином.

Он назвал обращение Китая с мусульманами-уйгурами и подавление свободы слова в Гонконге причинами более скептического отношения к стране на Западе.

В то же время он настаивает на необходимости правильного "взаимодействия" с этой азиатской страной в таких сферах, как изменение климата и искусственный интеллект, поскольку Китай представляет "пятую часть человечества".

Кэмерон также оправдывался относительно своих деловых связей с Китаем во время пребывания на посту премьер-министра. Он сказал, что поддержал финансируемый Пекином проект в Шри-Ланке как "друг" этой страны.

Заявление Кэмерона подчеркнуло ухудшение отношений Британии с Китаем с тех пор как он, будучи премьер-министром в 2015 году, объявил о "золотой эре" в отношениях стран.

Недавно премьер-министр Бельгии Александр де Кроо назвал Китай "иногда очень враждебной" страной на фоне шпионского скандала, в котором фигурирует ультраправый политик.

Кроме того, немецкая разведка сообщила, что Пекин тайно пытается сделать западную политику более дружественной к Китаю, работая над привлечением на свою сторону европейских политиков.

Перед этим стало известно, что в Великобритании арестовали двух мужчин по обвинению в шпионаже в пользу Китая. Один из них был парламентским сотрудником, который занимался вопросами международных отношений.