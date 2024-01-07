Розвідка США дізналась про масштабну корупцію в армії Китаю: ракети заправляють водою – ЗМІ

Розвідка США дізналась, що китайський лідер Сі Цзіньпін провів масштабні чистки у військових колах через тотальну корупцію, яка підриває його зусилля з модернізації збройних сил і ставить під сумнів здатність Китаю вести війну.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, інформує "Європейська правда".

Американські посадовці вважають, що корупція в ракетних військах Китаю і в усій оборонно-промисловій базі країни є настільки масштабною, що Сі навряд чи плануватиме масштабні військові дії в найближчі роки.

Як пише агентство, американська сторона навела кілька прикладів такої корупції в китайських оборонних колах. Зокрема, ракети, заправлені водою замість палива, а величезні поля ракетних шахт на заході Китаю не функціонують належним чином, щоб дозволити ракетам ефективно запускатися.

За оцінками США, корупція в китайській Народно-визвольній армії призвела до підриву довіри до її загальних можливостей, особливо коли йдеться про ракетні війська, а також відкинула назад деякі з ключових пріоритетів модернізації Сі, сказали співрозмовники агентства.

За останні шість місяців у результаті розслідування справи про хабарництво в Китаї було затримано більше десятка високопосадовців оборонного відомства, що може бути найбільшою в сучасній історії Китаю репресією проти військовослужбовців.

Водночас, за оцінками США, чистки у військових колах свідчать про те, що влада Сі залишається міцною і що він серйозно ставиться до поліпшення дисципліни, викорінення корупції і, в кінцевому підсумку, до підготовки збройних сил Китаю до бойових дій у довгостроковій перспективі.

Раніше видання The Wall Street Journal повідомило, що після того, як десять років тому Китай розкрив найбільшу агентурну мережу ЦРУ всередині країни, США все ще намагаються завербувати нових агентів у КНР.

Нещодавно Сі Цзіньпін у листі до президента США Джо Байдена заявив що їхні країни повинні прагнути до "мирного співіснування".