СМИ: Влиятельные политики ультраправой партии Германии обсуждали массовую депортацию иммигрантов

Немецкие журналисты-расследователи выяснили, что в конце года группа влиятельных политиков крайне правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) обсуждала способы массовой депортации из страны лиц иммигрантского происхождения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в расследовании проекта Correctiv, краткий пересказ которого приводит Spiegel.

Обсуждение якобы происходило на встрече в отеле в Потсдаме в конце ноября. Кроме политиков АдГ, присутствовали также другие представители правых организаций. Приглашения с уведомлением места, похоже, рассылали бумажными письмами, чтобы не оставлять цифрового следа.

Среди участников называют Роланда Гартвига, экс-руководителя бюро АдГ по защите конституции и бывшего депутата Бундестага. Сейчас он является личным советником сопредседателя партии Алис Вайдель.

Также, по данным журналистов, присутствовали Ульрих Зигмунд – член партии из Саксонии-Анхальта, депутат Бундестага Геррит Гуй, депутат АдГ из Потсдама Тим Краузе и Ульрих Фосгерау, который часто представляет партию в судах. Были также активисты крайне правого движения Identitären Bewegung.

Один из последних, Мартин Зельнер, якобы представил участникам встречи "план ремиграции", в котором говорилось о способах депортации и экспатриации миллионов мигрантов, в том числе лиц иммигрантского происхождения, которые уже получили гражданство Германии.

Другие якобы не критиковали идею, а Гартвиг похвалил ее. Зигмунд якобы говорил, что для тех, кого не получится просто депортировать, желательно создать максимально некомфортные условия.

После того, утверждает Correctiv, участники встречи обсуждали, как теоретически можно было бы воплотить подобную идею, если бы АдГ пришла к власти.

Якобы присутствовали также лица из правой инициативы Werteunion ("Союз ценностей") и Зильке Шредер, член правления Немецкой языковой ассоциации.

Зигмунд в комментарии СМИ сказал, что был на встрече как частное лицо, и заявил, что не высказывался за нелегальную депортацию людей. Гартвиг и Гуй не ответили на запросы о комментарии.

В АдГ утром в среду, после огласки публикации, заявили, что это не было партийной встречей и партия "не будет менять позицию по миграционной политике (...) из-за личной точки зрения лица на встрече, которая не была событием АдГ".

Мартин Зельнер отреагировал на публикацию сообщением в Telegram и заявил, что расследование журналистов "раздувает из мухи слона", потому что АдГ и задолго до этого открыто говорила о "ремиграции". Он также заявил, что это не была "тайная встреча" а просто частное событие.

Напомним, во второй половине 2023 года ультраправая "Альтернатива для Германии" стабильно занимала второе или даже первое место в рейтингах, отражая разочарование немцев политикой действующего коалиционного правительства во главе с Олафом Шольцем.

Уже три федеральные земли объявили партию правоэкстремистской.

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