Прем’єр Іспанії ледь не провалив важливе голосування в парламенті через каталонських союзників

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес ледь уникнув провалу під час голосування у парламенті за важливу низку заходів, передбачених трьома окремими проєктами, через каталонську партію Junts, яка раніше допомогла йому очолити уряд.

Про це повідомило агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

У середу депутати ухвалили пропозицію про продовження антиінфляційних заходів 172 голосами проти 171 після того, як семеро каталонських депутатів утрималися.

Уряд Санчеса видав відповідний указ у грудні, однак було необхідне схвалення парламенту. Голосування довелося проводити двічі, після того, як перше голосування закінчилося нічиєю, що стається рідко.

Уряд хоче продовжити на цей рік заходи після того, як інфляція різко зросла після вторгнення Росії в Україну. Пакет заходів включає зниження ПДВ на певні продукти харчування, а також зміни до тарифу на споживання електроенергії та субсидії на громадський транспорт.

Законодавці також проголосували за дві інші постанови. Одна з них, що стосується, серед іншого, судової системи та цифровізації державних послуг, була ухвалена з перевагою в один голос. Інша, що стосується окремих трудових прав, таких як декретна відпустка та відпустка по догляду за дитиною, була відхилена після того, як одна з крайніх лівих партій проголосувала проти.

Положення про судову систему були ключовою причиною невдачі Санчеса. Сім депутатів від Junts заявили, що одна зі статей ускладнить ухвалення закону про амністію для сотень активістів руху за незалежність Каталонії. Санчес і Junts домовилися про амністію в межах підтримки його кандидатури минулого року.

Ці постанови частково спрямовані на виконання умов Європейського Союзу щодо виплати 10 мільярдів євро з фонду відновлення.

Це голосування підкреслило, з якими труднощами зіткнувся очільник іспанського уряду, намагаючись заручитися підтримкою націоналістичних партій, які зіграли ключову роль у забезпеченні його прем’єрства у листопаді.

Санчесу необхідно буде знайти баланс у вимогах своїх союзників щодо ухвалення всіх важливих законів, включно з бюджетом на 2024 рік, який очікується найближчими тижнями. Йому також доведеться протистояти опозиції, яка контролює Сенат, а також більшість регіональних органів влади та великі міста.

Як відомо, Санчес знову став прем’єром Іспанії в середині листопада завдяки підтримці семи каталонських законодавців в обмін на суперечливу угоду про амністію для тих, кому загрожує судовий процес через невдалу спробу проголошення незалежності Каталонії у 2017 році.

Іспанська права опозиція активно виступає проти амністії, регулярно збираючи десятки тисяч людей.

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