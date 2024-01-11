Премьер Испании едва не провалил важное голосование в парламенте из-за каталонских союзников

Премьер-министр Испании Педро Санчес едва избежал провала во время голосования в парламенте за важный ряд мероприятий, предусмотренных тремя отдельными проектами, из-за каталонской партии Junts, которая ранее помогла ему возглавить правительство.

Об этом сообщило агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

В среду депутаты приняли предложение о продлении антиинфляционных мер 172 голосами против 171 после того, как семь каталонских депутатов воздержались.

Правительство Санчеса издало соответствующий указ в декабре, однако было необходимо одобрение парламента. Голосование пришлось проводить дважды, после того, как первое голосование закончилось ничьей, что происходит редко.

Правительство хочет продлить на этот год меры после того, как инфляция резко возросла после вторжения России в Украину. Пакет мер включает снижение НДС на определенные продукты питания, а также изменения в тариф на потребление электроэнергии и субсидии на общественный транспорт.

Законодатели также проголосовали за два других постановления. Одно из них, касающееся, среди прочего, судебной системы и цифровизации государственных услуг, было принято с перевесом в один голос. Другое, касающееся отдельных трудовых прав, таких как декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком, было отклонено после того, как одна из крайне левых партий проголосовала против.

Положения о судебной системе были ключевой причиной неудачи Санчеса. Семь депутатов от Junts заявили, что одна из статей усложнит принятие закона об амнистии для сотен активистов движения за независимость. Санчес и Junts договорились об амнистии в рамках поддержки его кандидатуры в прошлом году.

Эти постановления частично направлены на выполнение условий Европейского Союза по выплате 10 миллиардов евро из фонда восстановления.

Это голосование подчеркнуло, с какими трудностями столкнулся глава испанского правительства, пытаясь заручиться поддержкой националистических партий, которые сыграли ключевую роль в обеспечении его премьерства в ноябре.

Санчесу необходимо будет найти баланс в требованиях своих союзников по принятию всех важных законов, включая бюджет на 2024 год, который ожидается в ближайшие недели. Ему также придется противостоять оппозиции, которая контролирует Сенат, а также большинство региональных органов власти и крупные города.

Как известно, Санчес снова стал премьером Испании в середине ноября благодаря поддержке семи каталонских законодателей в обмен на спорное соглашение об амнистии для тех, кому грозит судебный процесс из-за неудачной попытки провозглашения независимости Каталонии в 2017 году.

Испанская правая оппозиция активно выступает против амнистии, регулярно собирая десятки тысяч людей.

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