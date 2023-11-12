Десятки тисяч людей протестують по всій Іспанії проти амністії каталонських сепаратистів

Десятки тисяч людей протестують в неділю по всій Іспанії проти планів виконувача обов'язків прем'єр-міністра Педро Санчеса амністувати каталонських сепаратистів в обмін на підтримку ще одного терміну на посаді.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters

У четвер уряд уклав угоду з каталонською сепаратистською партією Junts, яка передбачає ухвалення спірного закону про амністію осіб, засуджених за спробу відокремлення Каталонії від Іспанії у 2017 році.

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Угода викликала шок по всій країні, а консервативні опоненти Санчеса звинуватили його в тому, що він поставив під загрозу верховенство права заради власної політичної вигоди.

"Ми не замовкнемо до нових виборів", – заявив лідер Народної партії Альберто Нуньєс Фейхоо радісному натовпу, що зібрався на мадридській площі Пуерта-дель-Соль.

Влада заявила, що в Мадриді зібралося 80 000 людей, в той час як Народна партія, яка закликала до протестів у містах по всій Іспанії, підрахувала, що їхня кількість наблизилася до мільйона.

Багато хто тримав прапори Іспанії та ЄС, а також транспаранти з гаслами, зокрема "Поважайте Конституцію".

"Він (Санчес) зрадив співіснування, демократію... він не може продовжувати керувати", – сказав банкір Томас Перес, тримаючи плакат з написом "Санчес зрадник".

"Багато моїх знайомих, які голосують за соціалістів, відчувають абсолютне розчарування, тому що... Санчес ніколи не говорив, що амністія буде частиною його програми", – сказала 64-річна Інмакулада Ерранс Кастро.

У Барселоні, за даними місцевої поліції, на демонстрації вийшли 6 000 осіб, а в Гранаді – 30 000, а в Севільї – 50 000. Інші протести відбулися в таких містах, як Малага, Пальма і Валенсія.

Після безрезультатних виборів 23 липня соціалісти витратили кілька тижнів на переговори з меншими партіями, включаючи ліворадикальну платформу Sumar, а також каталонські, галісійські та баскські націоналістичні партії.

Підтверджена цього тижня підтримка Junts, а також Баскської націоналістичної партії дасть Санчесу абсолютну більшість у нижній палаті парламенту, що складається з 350 депутатів, під час голосування, яке має відбутися найближчими днями.