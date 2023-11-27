Ціна альянсу з сепаратистами: чому Іспанія потрапила у політичну кризу та які наслідки це матиме

Масштабні протести – найбільші в історії країни. А разом із тим – політична поляризація, покласти край якій наразі не вбачається можливим.

Усе це – про Іспанію, яка після багатьох місяців невизначеності отримала новий уряд. І його вдруге очолив представник Соціалістичної партії Педро Санчес.

На перший погляд, збереження влади соціалістами є цілком справедливим. Його кандидатуру підтримали 179 із 350 депутатів іспанського парламенту – абсолютна більшість.

Однак не варто забувати, що переможцем виборів була Народна партія, і думку виборців проігнорували.

А головне, заради отримання більшості Санчес пішов на угоду з каталонськими та баскськими націоналістами, погодившись на поступки, які багато хто в Іспанії вважає абсолютно неприйнятними.

Компроміс чи зрада держави?

Іспанські соціалісти та їхні партнери з лівого політичного руху Sumar погодилися на вимогу двох основних каталонських партій – "Лівих республіканців Каталонії" (ERC) і коаліції Junts ("Разом за Каталонію") – оголосити амністію для політиків, які 2017 року намагалися домогтися незалежності Каталонії.

У відповідь Народна партія, а також праворадикали з Vox звинувачували Санчеса в лицемірстві та у тому, що він поставив особисті інтереси вище за національні. Вони вважають, що амністія суперечить конституції і заохочує каталонських сепаратистів до чергової спроби відокремлення.

Потенційна амністія для сепаратистів викликала невдоволення і серед жителів Іспанії.

Шоковані угодою між соціалістами і каталонськими партіями, жителі Іспанії виходили на протести майже щодня.

Протести охопили усі великі міста: Мадрид, Севілью, Гранаду, Малагу, Валенсію і навіть Барселону. На одній з таких акцій в іспанській столиці засвітився скандальний протрампівський ексведучий Fox News Такер Карлсон разом із лідером ультраправої партії Vox Сантьяго Абаскалем.

А в Брюсселі офіс іспанських соціалістів розписали образливими висловами, найм’якший з яких був "зрадники".

Деякі акції закінчувалися сутичками з поліцією, найбільш радикально налаштовані демонстранти кидали петарди у правоохоронців.

У день дебатів в іспанському парламенті щодо кандидатури нового очільника уряду поблизу будівлі Конгресу проїхав автобус, на якому був зображений Санчес в образі Адольфа Гітлера з гаслом "Санчес – диктатор!"

Також на тлі укладання угоди у Мадриді вистрілили в обличчя колишньому голові консервативної Народної партії Іспанії в Каталонії Алехандро Відасу Квадрасу – правоохоронці розслідують це як теракт і вже затримали трьох підозрюваних.

А після голосування у парламенті за кандидатуру Санчеса відбувся рекордний протест проти закону про амністію – у центр Мадрида вийшли близько 170 тисяч осіб. На цій акції поліція затримала військового з пістолетом.

Крім того, крайня права Асоціація офіцерів Іспанії у відставці закликала збройні сили країни повалити владу Санчеса, влаштувавши, по суті, військовий переворот.

Ставка на "мирне співіснування"

Що на ці звинувачення може відповісти старий-новий прем'єр Іспанії?

У своїй інавгураційній промові Педро Санчес відкинув звинувачення в тому, що він торгує єдністю Іспанії в обмін на голоси виборців.

Він стверджує, що амністія дасть змогу країні залишити в минулому неприємні моменти і перегорнути цю сторінку історії. Таким чином, на його думку, амністія сприятиме "мирному співіснуванню" між Каталонією і рештою Іспанії.

"Ми обрали возз'єднання, а не помсту. Єдність, а не розкол",

заявив Санчес законодавцям.

Варто зазначити, що ще з 2018 року Санчес обрав більш помірковану позицію щодо Каталонії на відміну від свого консервативного попередника Маріано Рахоя, за правління якого і відбулася спроба сепаратистів проголосити незалежність.

Зокрема, намагаючись покращити стосунки з сепаратистами, Санчес помилував дев'ятьох ув'язнених лідерів руху за незалежність Каталонії, які були засуджені на терміни від 9 до 13 років. Глава уряду пішов на це рішення попри те, що більшість іспанців були проти нього.

Більш м'який підхід Санчеса допоміг його партії відібрати частину голосів у ERC і Junts у Каталонії на дострокових парламентських виборах у липні 2023 року порівняно з результатами виборів 2019 року.

Зрештою, це стало однією з причин того, що результат соціалістів на останніх виборах виявився набагато кращим за прогнози.

За даними ЗМІ, Соціалістична партія Санчеса PSOE тепер вважає, що амністія допоможе їй отримати голоси і, можливо, навіть здобути контроль над регіональним урядом Каталонії на регіональних виборах у 2025 році.

Повернення топ-вигнанця?

Очікується, що іспанський парламент розгляне проєкт закону про амністію на початку наступного року.

Хто може потрапити під нову амністію?

Законопроєкт про амністію, внесений PSOE, охоплює період з 1 січня 2012 року до 13 листопада 2023 року та стосується символічного консультативного референдуму про незалежність у листопаді 2014 року, а також наступного референдуму 2017 року, який призвів до односторонньої і, як постановив суд, незаконної декларації щодо незалежності Каталонії.

Загалом під дію цього закону можуть підпасти понад 300 каталонських сепаратистів.

Соціалісти ж наголошують, що акт помилування в цілому має загальний характер. Зокрема, амністія торкнеться директорів шкіл, які зіткнулися з судовими позовами через дозвіл на використання своїх навчальних закладів як виборчих дільниць для референдуму, а також держслужбовців, пожежників та поліцейських, які сприяли або не перешкоджали проведенню референдуму.

Втім, амністія стосуватиметься й політиків.

Найбільш відомим з них є лідер партії Junts, колишній голова каталонської регіональної адміністрації Карлес Пучдемон, який уже кілька років переховується від судового переслідування в Бельгії.

Саме Пучдемона називають головним бенефіціаром угоди між Санчесом та каталонськими партіями. Однак сам він утримується від будь-яких коментарів щодо свого можливого повернення.

До того ж в Іспанії проти нього висунули нове звинувачення – саме в той час, коли Пучдемон вів переговори з соціалістами.

Воно стосується справи про таємну організацію "Демократичне цунамі", яку вважають причетною до організації низки протестів проти іспанського уряду.

Що буде з Каталонією?

Хоча Санчес чітко дав зрозуміти, що не поділяє ідеї незалежності Каталонії і владі необхідно гарантувати єдність Іспанії, каталонські сепаратисти вважають його готовність оголосити амністію знаком того, що можливі й подальші поступки, зокрема, й щодо проведення нового референдуму.

"Угода сигналізує про зміну парадигми й дає новий поштовх (справі незалежності)", – сказав Жозеп Ріус, віцепрезидент Junts і близький друг Пучдемона.

"Для нас відданість ідеї незалежності не підлягає скасуванню. Якщо хтось каже, що ця угода слугує для того, щоб перегорнути сторінку, він обманює своїх громадян", – сказала представниця Junts Міріам Ногерас.

Однак на відміну від 2017 року зараз каталонським силам буде важко мобілізувати прихильників через внутрішні суперечки.

За даними опитування, проведеного каталонським урядом і Центром вивчення громадської думки, жителі Каталонії вважають відносини з Мадридом своєю головною проблемою.

Водночас кількість прихильників незалежності регіону падає – 41% порівняно з 49% у 2017 році.

Попри це переважна більшість респондентів виступають за проведення референдуму – 73%.

У такій ситуації ймовірність нового референдуму дійсно існує – для цього офіційний Мадрид має бути впевнений, що результат волевиявлення буде негативним. Що своєю чергою дозволить надовго закрити питання каталонської незалежності. А можливо, й назавжди, адже до економічно розвинутої Каталонії масово переїжджають іспанці з менш розвинутих регіонів, тим самим змінюючи електоральний баланс.

Чи відповідає амністія цінностям ЄС?

У ЄС до ідеї амністії для каталонських сепаратистів поставилися з пересторогою.

Високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, який є уродженцем Каталонії і виступав проти відокремлення регіону від Іспанії у 2017 році, сказав, що угода між іспанськими соціалістами і каталонськими політсилами "викликає занепокоєння".

"Усі, хто знає мене, знають, що я раніше робив в Іспанії. Усі, хто знає мене в Іспанії і знає мою попередню особисту і політичну лінію, можуть уявити, що я думаю", – казав топ-дипломат ЄС.

У Європарламенті відбулись емоційні дебати, скликані Європейською народною партією (ЄНП), щодо суперечливої амністії. Євродепутати з правого крила звинувачували Санчеса в тому, що він приніс верховенство права в жертву політичній вигоді.

Натомість соціалісти в Європарламенті захищали закон про амністію як ключовий крок у примиренні Іспанії з каталонськими сепаратистами.

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс, який брав участь у дебатах, заявив, що його команда наразі активно вивчає іспанський закон про амністію на предмет його відповідності правилам ЄС, однак утримався від попередніх оцінок.

Він зазначив, що Єврокомісія отримала скарги "від великої кількості громадян і зацікавлених сторін", які висловлюють занепокоєння з приводу того, чи відповідає закон і передбачені ним "спеціальні комітети парламенту" основоположним цінностям ЄС.

"Ми проведемо наш аналіз ретельно, незалежно і об'єктивно, щоб визначити відповідність законодавству ЄС", – запевнив Рейндерс.

Найближчим часом очікується зустріч іспанського міністра юстиції Фелікса Боланьйоса з Рейндерсом і комісаром з питань цінностей і прозорості Верою Юровою в Брюсселі.

"Феміністичний уряд" і підтримка України

І нарешті, про сам новий уряд Іспанії.

Як і попередній, новий уряд має 22 міністерські портфелі. При цьому більшість міністерських портфелів – 12 – матимуть жінки, причому чотири з них будуть також віцепрем’єрками.

Соціалісти Санчеса зберегли за собою ключові міністерства, тож на своїх посадах залишаються міністр закордонних справ Хосе Мануель Альбарес і міністерка оборони Маргарита Роблес, що є важливим для України, бо є шанс, що позиція Мадрида щодо агресії РФ збережеться.

Вже після представлення уряду Роблес взяла участь у засіданні Контактної групи з питань оборони України в онлайн-форматі й відзвітувала про відправлення в Україну 15 палет з медикаментами та хірургічними інструментами та тренування українських військових.

Це дає надію на те, що підтримка України з боку Мадрида збережеться.

Втім, один неприємний сигнал вже був: депутатка Європарламенту від "Об’єднаних лівих" Сіра Регу, яка в новому уряді Санчеса обійняла посаду міністерки у справах дітей та молоді, у вересні не підтримала доповідь щодо Білорусі із закликом визнати депортацію українських дітей у цю країну злочином проти людяності.

Проте найбільшим ризиком наразі виглядає нестійкість нового уряду та загроза затяжної політичної кризи у країні, що є одним із лідерів ЄС.

Поки що невідомо, чи зможе Санчес зберегти достатню підтримку, щоби протриматися на посаді увесь термін – до 2027 року. Тим більше, окрім каталонського питання Санчес дає чимало підстав для критики з боку опозиції. Чого лише варті обіцянки визнати Палестину.

Адже, враховуючи вимоги каталонських сепаратистів і напруженість в іспанському суспільстві, можна бути впевненим у тому, що новий термін перебування Санчеса на посаді прем'єра навряд чи буде стабільним.

Автор: Ірина Кутєлєва,

журналістка "Європейської правди"