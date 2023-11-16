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Санчес переобраний прем'єром Іспанії на тлі суперечливої амністії сепаратистів

Четвер, 16 листопада 2023, 14:30

Лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес у четвер отримав підтримку більшості у парламенті для формування нового уряду, поклавши край чотиримісячному політичному глухому куту.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило іспанське видання El Pais.

Санчес отримав підтримку усіх лівих і сепаратистських груп – загалом за його кандидатуру проголосували 179 депутатів.

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Зокрема, за нього віддали голоси всі сім депутатів каталонської сепаратистської партії Junts, від якої залежало, чи стане Санчес знову прем’єр-міністром, чи Іспанії доведеться провести нові вибори. 

Як і очікували, 171 депутат від консервативної Народної партії та ультраправої групи Vox, а також консервативного Союзу наварського народу проголосували проти Санчеса.

Перемога Санчеса в парламенті завершує період політичних потрясінь, який розпочався в травні, коли лідер соціалістів призначив позачергові вибори після того, як його партія зазнала нищівних поразок на загальнонаціональних регіональних і місцевих виборах.

Санчес одразу розумів, що для нового терміну йому потрібно заручитися підтримкою сепаратистських партій й розпочав переговори про угоди з кожною з них.

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Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів  вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії в 2017 році. У понеділок партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.

Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.

Загалом понад 300 каталонських сепаратистів можуть підпасти під закон про амністію.

Ультраправа партія Vox подала скаргу до Верховного суду проти Санчеса через плани ухвалити закон про амністію.

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Іспанія