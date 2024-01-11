У Раді Європи підтвердили імена кандидатів на посаду генсека

У Раді Європи підтвердили імена трьох кандидатів, які претендують на посаду генерального секретаря організації.

Про це оголосили у пресслужбі Раді Європи, повідомляє "Європейська правда".

У Раді Європи зазначили, що 11 січня сплив термін для висунення кандидатів на посаду генсека від держав-членів.

Станом на четвер, Комітет міністрів Ради Європи отримав прізвища трьох претендентів:

Дідьє Рейндерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії;

– чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії; Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та екслідер естонських соціал-демократів;

Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ, який протягом 2023 року був президентом Швейцарії.

У березні 2024 року Комітет міністрів проведе співбесіди з трьома кандидатами окремо і визначиться з остаточним переліком, який буде переданий до Парламентської асамблеї Ради Європи.

Після цього у червні 2024 року ПАРЄ проведе вибори. Мандат нового генерального секретаря Ради Європи розпочнеться 18 вересня 2024 року.

Раніше "Європейська правда" з посиланням на джерела повідомляла, що зареєстровані три претенденти на посаду генсека Ради Європи: Індрек Саар, Дідьє Рейндерс та Ален Берсе.

Чинна генеральний секретар, представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич вирішила не йти не другий термін, на який мала право за правилами організації.