У Раді Європи визначили кандидатів на генсека, чинна керівниця йде з посади 

У Раді Європи визначилися з кандидатами на наступного генерального секретаря організації, всього зареєстрували трьох.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Чинна генеральний секретар, представниця Хорватії Марія Пейчинович-Бурич вирішила не йти не другий термін, на який мала право за правилами організації. Таким чином, з жовтня має почати роботу новий генеральний секретар організації, якого оберуть на літній сесії ПАРЄ.

10 січня завершився період подачі заявок від держав-членів Ради Європи щодо їхніх кандидатів на цю посаду.

Джерела Європейської правди підтвердили, що в Комітеті міністрів РЄ зареєстровані три кандидатури: Індрек Саар, Дідьє Рейндерс та Ален Берсе.

Дідьє Рейдерс – чинний єврокомісар з питань юстиції від Бельгії. Він ще у 2019 році змагався за посаду генсека Ради Європи, але програв Пейчинович-Бурич на виборах. У ЗМІ вже з’являлася інформація про його наміри знову спробувати обійняти цю посаду.

За інформацією "ЄвроПравди" зі своїх джерел, його шанси на перемогу вважають найвищими.

Індрек Саар – естонський політик і актор, колишній міністр культури та екс-лідер естонських соціал-демократів.

Ален Берсе – швейцарський політик, соціал-демократ, який протягом 2023 року був президентом Швейцарії та відвідав Україну, перебуваючи на цій посаді.

За правилами організації, генерального секретаря обирають члени Парламентської асамлеї Ради Європи таємним голосуванням.

Протягом 2023 року Рада Європи під проводом Пейчинович-Бурич очолила процес юридичної підготовки до компенсації жертвам агресії РФ за рахунок російських активів. Зокрема, під парасолькою РЄ був створений реєстр збитків від російської агресії.

"ЄвропПравда" детально розповідала про це у статті "Гроші РФ для громадян України".