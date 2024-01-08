ЗМІ: Єврокомісар з питань юстиції хоче очолити Раду Європи

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс сподівається стати наступним генеральним секретарем Ради Європи.

Як пише "Європейська правда", про це повідомили бельгійські ЗМІ, а також Politico.

Бельгієць Рейндерс раніше висловлював зацікавленість у тому, щоб залишитися в наступному складі Єврокомісії

Але нещодавно президент Європейської ради Шарль Мішель заявив, що балотуватиметься на виборах до Європарламенту в червні від партії "Реформаторський рух", членом якої також є Рейндерс.

Висування кандидатури Мішеля ризикує позбавити Рейндерса будь-яких шансів залишитися на посаді в Єврокомісії.

Тепер Рейндерс сподівається, що бельгійський уряд цього тижня офіційно висуне його кандидатуру на посаду голови Ради Європи.

За словами бельгійського урядовця, шанси на те, що це станеться, є дуже високими.

У бельгійській політиці Мішель і Рейндерс відомі своєю тривалою ворожнечею за контроль над партією "Реформаторський рух", яка досягла кульмінації у 2010 році, коли Рейндерс був витіснений з керівництва політсили.

"Не виключено, що Шарль Мішель наполягатиме на тому, щоб Рейндерс отримав шанс [в Раді Європи], щоб прибрати його зі свого шляху на наступні п'ять років", – сказав на умовах анонімності представник партії.

Нинішнім генеральним секретарем Ради Європи є Марія Пейчинович-Бурич, яка розпочала свій п'ятирічний мандат у 2019 році.

Рейндерс також був офіційним кандидатом на цю посаду, але програв представниці Хорватії.

Рада Європи – це міжнародна організація зі штаб-квартирою у Франції, яка не є частиною інституцій. Рада Європи розглядає питання, зокрема, запобігання злочинності, зловживання наркотиками, охорони довкілля, біоетики та міграції.

Нагадаємо, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що 2024 рік є "ключовим роком для демократії", оскільки відбудуться вибори до Європарламенту на тлі серйозних викликів, що стоять перед континентом насамперед через агресію РФ проти України.