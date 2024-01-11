В Совете Европы подтвердили имена кандидатов на должность генсека

В Совете Европы подтвердили имена трех кандидатов, претендующих на должность генерального секретаря организации.

Об этом объявили в пресс-службе Совета Европы, сообщает "Европейская правда".

В Совете Европы отметили, что 11 января истек срок для выдвижения кандидатов на должность генсека от государств-членов.

По состоянию на четверг Комитет министров Совета Европы получил фамилии трех претендентов:

Дидье Рейндерс – действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии;

– действующий еврокомиссар по вопросам юстиции от Бельгии; Индрек Саар – эстонский политик и актер, бывший министр культуры и экс-лидер эстонских социал-демократов;

Ален Берсе – швейцарский политик, социал-демократ, который в течение 2023 года был президентом Швейцарии.

В марте 2024 года Комитет министров проведет собеседования с тремя кандидатами отдельно и определится с окончательным перечнем, который будет передан в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

После этого в июне ПАСЕ проведет выборы. Мандат нового генерального секретаря Совета Европы начнется 18 сентября 2024 года.

Ранее "Европейская правда" со ссылкой на источники сообщала, что зарегистрированы три претендента на должность генсека Совета Европы: Индрек Саар, Дидье Рейндерс и Ален Берсе.

Действующий генеральный секретарь, представительница Хорватии Мария Пейчинович-Бурич решила не идти на второй срок, на который имела право по правилам организации.