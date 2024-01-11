Президент Польши во второй раз помилует осужденных экс-руководителей МВД

Президент Польши Анджей Дуда 11 января заявил, что снова инициирует процедуру помилования осужденных политиков бывшей партии власти "Право и справедливость" Мариуша Каминьского и Мацея Вонсика, задержание которых вызвало политический кризис в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда".

О своем решении Дуда объявил во время встречи в президентском дворце с женами задержанных политиков.

Президент Польши заявил, что считает свое предыдущее помилование Каминьского и Вонсика, выданное до вступления приговора в силу, "действующим и выданным в соответствии с конституцией" (хотя на самом деле польская конституция запрещает помилование до вступления приговора в силу).

"По вашей (жен Каминьского и Вонсика. – Ред.) просьбе инициирую процедуру помилования. Это президентская процедура, первые шаги направляю к генпрокурору", – добавил Дуда.

Он добавил, что "должен сделать все, чтобы не допустить эскалации событий". "Надеюсь, что Генеральная прокуратура быстро рассмотрит мое заявление и примет решение в интересах Республики Польша", – подытожил президент.

Политиков "Права и справедливости" во вторник, 9 января, задержала полиция в президентском дворце, где они находились. Каминьский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Дело касается периода, когда Каминьский возглавлял Центральное антикоррупционное бюро, а Вонсик был его заместителем. Земельное дело касалось безуспешных попыток СВА доказать, что тогдашний лидер "Самообороны" и вице-премьер Анджей Леппер якобы брал взятки за помощь в так называемой дезактивации земельного участка в Мазурском воеводстве.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминьский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

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