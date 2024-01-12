У Нідерландах розповіли, яку підтримки надали союзникам під час операції проти хуситів в Ємені

У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції США і союзників проти підтримуваних Іраном хуситів в Ємені.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в листі глав Міноборони і МЗС до нижньої палати парламенту Нідерландів, який наводить NOS.

У листі міністерка оборони Кайса Оллонгрен і очільниця МЗС Ханке Брюїнс Слот зазначають, що Нідерланди підтримали операції політично і на прохання США надавали "неоперативну військову підтримку".

Для участі в операції був виділений один нідерландський офіцер, зазначають міністерки.

Вони підкреслили, що рішення про участь "враховує вплив цієї операції на присутність Нідерландів та інтереси країни в регіоні".

Нагадаємо, у ніч з 11 на 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.