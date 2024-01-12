В Нидерландах рассказали, какую поддержку оказали союзникам во время операции против хуситов в Йемене

В Нидерландах заявили, что оказывали техническую поддержку во время операции США и союзников против поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в письме глав Минобороны и МИД в нижнюю палату парламента Нидерландов, которое приводит NOS.

В письме министр обороны Кайса Оллонгрен и глава МИД Ханке Брюинс Слот отмечают, что Нидерланды поддержали операции политически и по просьбе США оказывали "неоперативную военную поддержку".

Для участия в операции был выделен один нидерландский офицер, отмечают министры.

Они подчеркнули, что решение об участии "учитывает влияние этой операции на присутствие Нидерландов и интересы страны в регионе".

Напомним, в ночь с 11 на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене.

В частности, в Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.

Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.