Євродепутати Орбана поскаржились Єврокомісії на "беззаконня" в Польщі

Депутати Європейського парламенту від партії угорського прем’єра Віктора Орбана "Фідес" написали Європейській комісії відозву, критикуючи її за мовчання на тлі "розтоптування верховенства права" в Польщі урядом Дональда Туска.

Текст листа поширило 12 січня угорське провладне інформагентство MTI, повідомляє "Європейська правда".

На думку депутатів "Фідес" у Європарламенті, відсутність реакції Єврокомісії на останні події у Польщі свідчить про "кричущі подвійні стандарти".

"Ми всі можемо легко уявити, що б сталось і які дії негайно вжила б Вера Юрова, комісарка ЄС із питань цінностей і прозорості, якби така ситуація сталася в Будапешті за уряду Віктора Орбана", – вважають вони.

У "Фідес" також вважають, що позаяк Єврокомісія в останні роки неодноразово критикувала Угорщину щодо верховенства права та свободи преси, вона повинна "однаково оцінювати" їх для всіх держав-членів, "незалежно від їхніх урядів і політичних позицій".

Угорські ЗМІ останні кілька днів у вкрай критичному ключі висвітлюють арешт екскерівників МВС Польщі Маріуша Камінського та Мацея Вонсіка, засуджених за перевищення службових повноважень 2007 року.

Політиків "Права і справедливості" у вівторок, 9 січня, затримала поліція в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.

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