Спікер Сейму Польщі прокоментував наміри президента помилувати екскерівників МВС

Голова польського Сейму Шимон Головня заявив, що рішення президента Анджея Дуди про "повторне помилування" двох засуджених екскерівників МВС не змінює втрати ними депутатського мандата.

Слова Головні цитує радіостанція RMF FM, повідомляє "Європейська правда".

Спікер Сейму зазначив, що рішення Дуди "вносить ясність" у ситуацію з засудженими Маріушем Камінським і Мацеєм Восніком, позаяк попереднє помилування було до набуття вироком суду чинності, що заборонено Конституцією.

"Тепер, маючи право ухвалювати таке рішення, він (Дуда. – Ред.) його ухвалює, і ніхто не може мати сумнівів… Звичайно, у цій процедурі ще є прокурор, висновки, напевно, двох судів, але оскільки вона запущена, я розумію, що вона буде виконана без зволікань", – сказав Головня.

Він водночас підкреслив, що рішення президента Польщі не змінює ситуацію в Сеймі, й Камінський та Вонсік безповоротно втратили свої депутатські мандати в результаті вироку окружного суду.

Політиків "Права і справедливості" у вівторок, 9 січня, затримала поліція в президентському палаці, де вони перебували. Камінський і Вонсік 20 грудня 2023 року були засуджені до двох років позбавлення волі у зв'язку з так званою земельною справою.

Справа стосується періоду, коли Камінський очолював Центральне антикорупційне бюро, а Вонсік був його заступником. Земельна справа стосувалась безуспішних спроб СВА довести, що тодішній лідер "Самооборони" та віцепрем'єр Анджей Леппер нібито брав хабарі за допомогу в так званій дезактивації земельної ділянки в Мазурському воєводстві.

Обоє політиків, обраних від "Права і справедливості" на останніх виборах у жовтні, мали б позбутись мандата після вироку. Та поки він перебував на апеляції, Камінський та Вонсік ходили на засідання Сейму й, за повідомленнями, навіть брали участь у голосуванні.

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