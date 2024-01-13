Евродепутаты Орбана пожаловались Еврокомиссии на "беззаконие" в Польше

Депутаты Европейского парламента от партии венгерского премьера Виктора Орбана "Фидес" написали Европейской комиссии обращение, критикуя его за молчание на фоне "растаптывания верховенства права" в Польше правительством Дональда Туска.

Текст письма распространило 12 января венгерское провластное информагентство MTI, сообщает "Европейская правда".

По мнению депутатов "Фидес" в Европарламенте, отсутствие реакции Еврокомиссии на последние события в Польше свидетельствует о "вопиющих двойных стандартах".

"Мы все можем легко представить, что произошло бы и какие действия немедленно предприняла Вера Юрова, комиссар ЕС по вопросам ценностей и прозрачности, если бы такая ситуация произошла в Будапеште при правительстве Виктора Орбана", – считают они.

В "Фидес" также считают, что поскольку Еврокомиссия в последние годы неоднократно критиковала Венгрию по поводу верховенства права и свободы прессы, она должна "одинаково оценивать" их для всех государств-членов, "независимо от их правительств и политических позиций".

Венгерские СМИ последние несколько дней в крайне критическом ключе освещают арест экскеровщиков МВД Польши Мариуша Каминского и Мацея Вонсика, осужденных за превышение служебных полномочий 2007 года.

Политиков "Права и справедливости" во вторник, 9 января, задержала полиция в президентском дворце, где они находились. Каминьский и Вонсик 20 декабря 2023 года были приговорены к двум годам лишения свободы в связи с так называемым земельным делом.

Оба политика, избранных от "Права и справедливости" на последних выборах в октябре, должны были бы лишиться мандата после приговора. Но пока он находился на апелляции, Каминьский и Вонсик ходили на заседания Сейма и, по сообщениям, даже участвовали в голосовании.

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