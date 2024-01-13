Байден вважає, що Остін зробив помилку, не повідомивши про госпіталізацію

Президент США Джо Байден погодився з тим, що голова Пентагону Ллойд Остін зробив помилку, не повідомивши його про свою госпіталізацію на початку цього року.

Про це він сказав журналістам 12 січня під час візиту до міста Аллентаун у Пенсильванії, повідомляє "Європейська правда".

На питання, чи погоджується він із тим, що Остін зробив помилку, не попередивши про госпіталізацію, Байден відповів: "Так".

Водночас на питання, чи має голова Пентагону довіру президента США, останній так само коротко сказав: "Так".

У Білому домі паралельно заявили, що Остін брав активну участь у авіаударах США по об'єктах хуситів у Ємені.

Як відомо, Остін з 1 січня перебуває в лікарні через ускладнення після операції. У Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда оголосили, що в Остіна був діагностований рак простати.

У Білому домі раніше говорили, що президент США Джо Байден не розглядає можливість звільнення Остіна після того, як він кілька днів приховував свою госпіталізацію.