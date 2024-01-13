США завдали нового удару по позиціях хуситів у Ємені

Американські сили в ніч проти 13 січня завдали чергового удару по військовому об’єкту повстанців-хуситів у Ємені у відповідь на їхні обстріли торгових суден у Червоному морі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM).

Як заявили у CENTCOM, удар здійснювався із есмінця USS Carney ракетами Tomahawk і був спрямований проти "радіолокаційного об’єкта хуситів у Ємені".

Єменські ЗМІ паралельно повідомили про вибухи в районі столиці Сани, яка контролюється хуситами, не уточнюючи подробиць.

Удар США став "наступним ударом по конкретній військовій цілі, пов’язаним із ударами, завданими 12 січня, спрямованими на зниження здатності хуситів атакувати морські судна, включно з комерційними", додали у CENTCOM.

Там не вказали, що в ньому брали участь інші держави, й наголосили, що удар не пов’язаний із міжнародною місією із захисту торгових суден у Червоному морі за участю понад 20 країн на чолі зі США.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені.

Зокрема, у Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів. У Нідерландах заявили, що надавали технічну підтримку під час операції.

Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.