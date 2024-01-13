Байден считает, что Остин совершил ошибку, не сообщив о госпитализации

Президент США Джо Байден согласился с тем, что глава Пентагона Ллойд Остин совершил ошибку, не сообщив его о своей госпитализации в начале этого года.

Об этом он сказал журналистам 12 января во время визита в Аллентаун в Пенсильвании, сообщает "Европейская правда".

На вопрос, соглашается ли он с тем, что Остин совершил ошибку, не предупредив о госпитализации, Байден ответил: "Да".

В то же время на вопрос, есть ли у главы Пентагона доверие президента США, последний так же коротко сказал: "Да".

В Белом доме параллельно заявили, что Остин активно участвовал в авиаударах США по объектам хуситов в Йемене.

Как известно, Остин с 1 января находится в больнице после осложнений после операции. В Национальном военном медицинском центре имени Уолтера Рида объявили, что у Остина был диагностирован рак простаты.

В Белом доме ранее говорили, что президент США Джо Байден не рассматривает возможность увольнения Остина после того, как он несколько дней скрывал свою госпитализацию.