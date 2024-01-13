Британія вимагає від Ірану припинити підтримку хуситів: Межу було пройдено

Міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс застеріг Іран від подальшого підбурювання повстанців-хуситів у Ємені до атак на торговельні судна, вимагаючи, аби він утримав їх від подальших нападів.

Про це Шаппс сказав в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє "Європейська правда".

Очільник британського Міноборони закликав Іран змусити підтримувані ним організації й угруповання – від хуситів до "Хезболли" в Лівані – "припинити протиправні дії, тому що у нас, світу, закінчується терпіння".

"Іран відіграє тут (у нападах на судна. – Ред.) важливу роль, і він має зрозуміти, що йому потрібно дати знати своїм численним проксі-групам у регіоні, що нічого доброго з цього не буде, і всі програють, якщо продовжуватимуть йти цим шляхом", – додав він.

Шаппс відмовився говорити, чи буде Британія завдавати ще одного удару по хуситах у Ємені, але наголосив, що сподівається на розуміння того, "що є межа, яку справді було пройдено".

"Не можна мати бандитів, які, по суті, цькують міжнародне судноплавство та становлять багато ризиків. (У такому разі. – Ред.) смерті абсолютно невинних людей, повністю не пов’язані з тим, що відбувається в конфлікті між Ізраїлем і Газою, – це лише питання часу", – вважає він.

Нагадаємо, в ніч проти 12 січня США у координації з Великою Британією і за підтримки Австралії, Канади, Нідерландів і Бахрейну завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. Це сталося після того, як у вівторок хусити здійснили наймасованішу атаку з використанням ракет і дронів на кораблі в Червоному морі.

У Британії повідомили, що чотири їхні винищувачі RAF Typhoon FGR4 за підтримки літака-заправника Voyager застосували керовані бомби Paveway IV для ударів по двох об’єктах хуситів.