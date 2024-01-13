Британия требует от Ирана прекратить поддержку хуситов: Грань была пройдена

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс предостерег Иран от дальнейшего подстрекательства повстанцев-хуситов в Йемене к атакам на торговые суда, требуя, чтобы он удержал их от дальнейших нападений.

Об этом Шаппс сказал в интервью The Telegraph, сообщает "Европейская правда".

Глава британского Минобороны призвал Иран заставить поддерживаемые им организации и группировки – от хуситов до "Хезболлы" в Ливане – "прекратить противоправные действия, потому что у нас, мира, заканчивается терпение".

"Иран играет здесь (в нападениях на суда. – Ред.) важную роль, и он должен понять, что ему нужно дать знать своим многочисленным прокси-группам в регионе, что ничего хорошего из этого не будет, и все проиграют, если будут продолжать идти". этим путем", – добавил он.

Шаппс отказался говорить, будет ли Британия наносить еще один удар по хуситам в Йемене, но подчеркнул, что надеется на понимание того, "что есть предел, который действительно был пройден".

"Нельзя иметь бандитов, которые, по сути, преследуют международное судоходство и представляют много рисков. (В таком случае. – Ред.) смерти абсолютно невинных людей, полностью не связанных с происходящим в конфликте между Израилем и Газой, – это только вопрос времени", – считает он.

Напомним, в ночь на 12 января США в координации с Великобританией и при поддержке Австралии, Канады, Нидерландов и Бахрейна нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. Это произошло после того, как во вторник хуситы совершили самую массированную атаку с использованием ракет и дронов на корабли в Красном море.

В Британии сообщили, что четыре их истребителя RAF Typhoon FGR4 при поддержке самолета-заправщика Voyager применили управляемые бомбы Paveway IV для ударов по двум объектам хуситов.