ЗМІ: Конгрес США знову готується схвалити тимчасове фінансування уряду

У Конгресі США погодили законопроєкт про тимчасові витрати, щоб забезпечити фінансування уряду до березня і запобігти частковій зупинці роботи федеральних установ з кінця наступного тижня.

Про це агентству Reuters в суботу повідомило джерело, знайоме з цим питанням, пише "Європейська правда".

Речник лідера демократичної більшості в Сенаті Чака Шумера заявив, що текст угоди про фінансування, як очікують, буде опублікований онлайн в неділю.

Станом на сьогодні фінансування деяких федеральних відомств у США, в тому числі Міністерства транспорту, закінчується 19 січня, тоді як інших, таких як Міністерство оборони – 2 лютого.

Топ-демократи і республіканці в Конгресі 7 січня уклали угоду на суму 1,59 трильйона доларів для фінансування уряду протягом поточного фінансового року.

Але якщо вони не зможуть ухвалити угоду до 19 січня, то уряду доведеться почати зупиняти роботу.

Деякі законодавці заявили, що законопроєкт про короткострокове фінансування необхідний для того, щоб дати двопартійним переговірникам з Палати представників і Сенату час узгодити законопроєкти про витрати на весь 2024 фінансовий рік, а Конгресу – ухвалити відповідне законодавство.

У четвер Шумер зробив перший процедурний крок, щоб провести законопроєкт про тимчасове фінансування через Сенат на початку наступного тижня.

У листопаді США вже затверджувати короткострокове державне фінансування без грошей для підтримки України та Ізраїлю, щоб уникнути зупинки роботи уряду.

Після укладення угоди на початку січня щодо фінансування уряду в 2024 році президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України.

Між тим, цього тижня демократи в Палаті представників Конгресу США відхилили вимоги спікера Майка Джонсона щодо нових суворих заходів безпеки кордонів в обмін на підтримку допомоги Україні.