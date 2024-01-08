Байден закликав ухвалити допомогу Києву після угоди щодо запобігання шатдауну

Президент США Джо Байден закликав республіканців у Конгресі схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України, після укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться в пресрелізі Білого дому.

"Тепер республіканці в Конгресі повинні виконати свою роботу, припинити погрози закрити уряд та виконати свій основний обов'язок щодо фінансування критично важливих пріоритетів внутрішньої й національної безпеки, включаючи мій додатковий запит. Для них настав час діяти", – наголосив Байден.

Водночас президент Сполучених Штатів підкреслив, що угода на крок наблизила країну до "запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів".

"Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома партіями", – зазначив Байден.

Раніше лідери Палати представників і Сенату США в неділю оголосили про укладення угоди щодо фінансування уряду в 2024 році, що стало першим кроком до запобігання шатдауну.

У листопаді Байден підписав ухвалений Конгресом закон про тимчасове фінансування уряду на період до 19 січня 2024 року. Водночас до закону не увійшла допомога Україні, Ізраїлю і Тайваню – це питання розглядають окремо.

Минулого тижня у Білому домі нагадали, що США знову загрожує часткове припинення фінансування уряду.

Президент США Джо Байден у жовтні звернувся до Конгресу з проханням схвалити додаткове фінансування, зокрема понад 60 мільярдів доларів для України. Але воно застрягло в Сенаті через суперечності між обома партіями в питанні безпеки кордону з Мексикою.