СМИ: Конгресс США снова готовится одобрить временное финансирование правительства

В Конгрессе США согласовали законопроект о временных расходах, чтобы обеспечить финансирование правительства до марта и предотвратить частичную остановку работы федеральных учреждений с конца следующей недели.

Об этом агентству Reuters в субботу сообщил источник, знакомый с этим вопросом, пишет "Европейская правда".

Представитель лидера демократического большинства в Сенате Чака Шумера заявил, что текст соглашения о финансировании, как ожидается, будет опубликован онлайн в воскресенье.

На сегодня финансирование некоторых федеральных ведомств в США, в том числе Министерства транспорта, заканчивается 19 января, тогда как других, таких как Министерство обороны – 2 февраля.

Топ-демократы и республиканцы в Конгрессе 7 января заключили соглашение на сумму 1,59 триллиона долларов для финансирования правительства в течение текущего финансового года.

Но если они не смогут принять соглашение до 19 января, то правительству придется начать останавливать работу.

Некоторые законодатели заявили, что законопроект о краткосрочном финансировании необходим для того, чтобы дать двухпартийным переговорщикам из Палаты представителей и Сената время согласовать законопроекты о расходах на весь 2024 финансовый год, а Конгрессу – принять соответствующее законодательство.

В четверг Шумер сделал первый процедурный шаг, чтобы провести законопроект о временном финансировании через Сенат в начале следующей недели.

В ноябре США уже утверждать краткосрочное государственное финансирование без денег для поддержки Украины и Израиля, чтобы избежать остановки работы правительства.

После заключения соглашения в начале января по финансированию правительства в 2024 году президент США Джо Байден призвал республиканцев в Конгрессе одобрить дополнительное финансирование, в том числе более 60 миллиардов долларов для Украины.

Между тем, на этой неделе демократы в Палате представителей Конгресса США отклонили требования спикера Майка Джонсона относительно новых строгих мер безопасности границ в обмен на поддержку помощи Украине.