Демократи відкинули вимоги спікера Палати представників щодо кордонів для схвалення допомоги Україні

Цього тижня демократи в Палаті представників Конгресу США відхилили вимоги спікера Майка Джонсона щодо нових суворих заходів безпеки кордонів в обмін на підтримку допомоги Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє The Hill.

Джонсон заявив у середу, що республіканці в Палаті представників виступатимуть проти будь-якої нової допомоги Києву, якщо вона не буде супроводжуватися основними положеннями раніше схваленого Республіканською партією законопроєкту про кордон.

Цей проєкт включає будівництво сотень кілометрів нової стіни на американо-мексиканському кордоні.

"Ця прикордонна битва наближається, і ми помремо на цьому пагорбі", – сказав Джонсон.

Його слова викликали негайну реакцію з боку демократів у Палаті представників, які підтримують нове фінансування безпеки кордонів, але не жорсткі імміграційні обмеження, за які виступають республіканці.

Вони пообіцяли потопити будь-який пакет щодо України, який включатиме ці жорсткі положення, якщо Джонсон винесе його на голосування.

"Це було б смішно. На жаль, це буде на шкоду Україні, якщо вони це зроблять", – заявив конгресмен-демократ Марк Покан.

Прикордонна стіна була темою запеклих дебатів між партіями в останні роки. Демократи швидко відкинули пропозицію Джонсона і попередили, що вони ніколи не підтримають пакет щодо України, який включав би будівництво стіни, передбачене в республіканському законопроєкті про кордон.

"Для мене, як і для більшості з нас, це неприйнятно", – заявив конгресмен-демократ Хуан Варгас.

"Я не думаю, що це реалістично", – підтримав його Бенні Томпсон, старший демократ у Комітеті з питань внутрішньої безпеки.

Конгресмен-демократ Рауль Гріхалва пішов ще далі, звинувативши республіканців у тому, що вони пропонують псевдорішення дуже складних проблем з єдиною метою – збурити виборців-націоналістів.

Суперечка щодо належної реакції на кризу на південному кордоні – і, зокрема, вимоги Джонсона – створили чергову перешкоду в багатомісячних зусиллях, спрямованих на отримання більшої військової допомоги Україні.

У Білому домі раніше заявили, що вже не мають грошей для нової військової підтримки України до її ухвалення Конгресом США.

Водночас президент США Джо Байден, коментуючи масований російський обстріл України в ніч проти п’ятниці, 29 грудня, наголосив на необхідності Конгресу якнайшвидше схвалити додаткову допомогу для Києва.

США 27 грудня оголосили про надання Україні останнього у 2023 році пакета військової допомоги вартістю 250 мільйонів доларів.